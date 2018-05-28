Футболисты «Синтеза» сразились с сильнейшими «любителями» в Турции

Фото: пресс-служба ПАО "Казаньоргсинтез"

В мае в Белеке (Турция) прошел ежегодный футбольный фестиваль «Спортивная волна». Это престижнейший турнир лучших любительских команд России. Команда «Синтез», состоящая из работников «Казаньоргсинтеза», была приглашена на турнир как двукратный чемпион России по минифутболу среди предприятий химической отрасли.

Несмотря на то, что турнир проводится среди любителей, согласно регламенту в нем могут принимать участие профессиональные футболисты, закончившие карьеру за 3 года до фестиваля. Так, в этом году среди участников команд были и профессиональные игроки в мини-футбол, и именитые спортсмены из большого футбола: Дмитрий Сенников, Андрей Каряка, Руслан Нигматуллин, Валерий Шмаров, Дмитрий Булыкин.

Команда «Синтез» традиционно выступала без «легионеров», так как формируется исключительно из работников «Казаньоргсинтеза», занимающихся футболом в свободное время. Несмотря на это, она сумела составить достойную конкуренцию соперникам. «Синтезовцы» проиграли лишь по пенальти в полуфинале команде «Алга» (Уфа), которая выступает в Высшей лиге чемпионата России по мини-футболу. Именно «Алга» стала чемпионом турнира.

Впервые этот турнир состоялся в мае 2009 в Турции и носил название «Кубок Аленичева». Далее он стал ежегодным и еще 2 года подряд проводился на турецких полях. В 2012-м, по ряду причин, в том числе занятости Дмитрия Аленичева в тульском «Арсенале», было принято решение сменить название и перенести фестиваль на испанское побережье Коста Брава. С этого момента фестиваль стал носить название «Спортивная Волна». Фестиваль насыщен не только спортивной, развлекательной и экскурсионной программой: в 2012-м был организован грандиозный матч между ветеранами «Барселоны» и «Спартака». А в июне 2013-го уже целый турнир с участием таких команд, как «Спартак» (Москва), «Динамо» (Киев), «Барселона» и мадридский «Реал». В июне 2016-го фестиваль был совмещен с ЕВРО-2016 и проходил сразу в 2 странах — Испании и Франции, все участники мероприятия смогли поддержать сборную России на чемпионате Европы. В мае 2017-го фестиваль вновь вернулся в Турцию.

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