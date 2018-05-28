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Футбольный «Нефтехимик» завершил сезон домашним поражением

07:30, 28.05.2018

Нижнекамский «Нефтехимик», выступающий во втором российском дивизионе в зоне «Урал-Приволжье», в последнем туре чемпионата уступил ижевскому «Зениту».

Встреча проходила в Нижнекамске и завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч на 22-й минуте матча с пенальти забил Максим Малаховский. Это поражение стало первым для «Нефтехимика» за последние два месяца.

В итоговой турнирной таблице подопечные Юрия Уткульбаева заняли 6-е место. Команда «Зенит-Ижевск» благодаря победе оказалась выше нижнекамцев и обосновалась на 5-й строчке. В активе обеих команд по 42 очка.

СпортФутбол УдмуртияТатарстан
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