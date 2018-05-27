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В Екатеринбурге арестовали следователя СКР за попытку мошенничества на несколько млн рублей

22:55, 27.05.2018
В Екатеринбурге арестовали следователя СКР за попытку мошенничества на несколько млн рублей
Фото: pixabay.com

Следователю одного из территориальных следственных отделов Свердловской области предъявили обвинение в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Также обвинения предъявлены двум его гражданским подельникам. Дело в отношении всех троих возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые пытались обмануть одного из жителей Екатеринбурга, чтобы получить от него несколько миллионов рублей. Они предлагали не привлекать его сына к уголовной ответственности, если екатеринбуржец им заплатит, передает "Коммерсантъ".

Однако задержанные не могли повлиять на решение о привлечении этого человека к уголовной ответственности, потому что вопрос был в компетенции другого правоохранительного органа.

Обвиняемые были задержаны 23 мая в ходе спецоперации. Сейчас все трое арестованы.

Происшествия
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