Новости происшествий

23:09 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Кирове из-за грозы два человека попали в больницу

21:54, 27.05.2018
В Кирове из-за грозы два человека попали в больницу
Фото: 43.mchs.gov.ru

В результате грозы и урагана в Кирове два человека попали в больницу. Они находились на остановке в микрорайоне Вересники, когда на нее упало дерево.

По данным ГУ МЧС по Кировской области, состояние обоих пострадавших стабильно.

«На момент прибытия спасателей, один мужчина смог выбраться из поваленной остановки, но потерял сознание», — говорится в сообщении МЧС. Второй получил лишь незначительные ушибы.

Спасатели подчеркивают, что ликвидировали последствия урагана за полтора часа.

Происшествия Кировская область
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты