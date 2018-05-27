В Кирове из-за грозы два человека попали в больницу

В результате грозы и урагана в Кирове два человека попали в больницу. Они находились на остановке в микрорайоне Вересники, когда на нее упало дерево.

По данным ГУ МЧС по Кировской области, состояние обоих пострадавших стабильно.

«На момент прибытия спасателей, один мужчина смог выбраться из поваленной остановки, но потерял сознание», — говорится в сообщении МЧС. Второй получил лишь незначительные ушибы.

Спасатели подчеркивают, что ликвидировали последствия урагана за полтора часа.