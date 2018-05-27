Главный тренер сборной России Станислав Черчесов о соперниках по подгруппе на ЧМ-2018: «Всех объединяет хорошая работа с мячом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке своих подопечных к соперникам по предварительной подгруппе на ЧМ-2018:



– Информацию надо давать, и мы показали по 10-15 минут о каждом сопернике. Без тщательного разбора – просто обратили внимание футболистов на их сильные стороны, чтобы они представляли, о чем идет речь. И увидели, что всех объединяет хорошая работа с мячом. Уровень, понятно, разнится, но эта дистанция – не такая большая, как порой кажется на бумаге. В частности, аравийцев посмотрели – мы-то в штабе их видим, а игроки – нет.

– Жирков сказал, что саудиты «носятся как на мотоциклах». Правда так?

– Дополнительных приспособлений не видел (улыбается). В предстоящем товарищеском матче сами сможете это наблюдать. Быстрые, техничные футболисты.

Напомним, в одной подгруппе с россиянами на чемпионате мира выступят сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

