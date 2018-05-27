В Оренбуржье могут ввести запрет на ввоз и вывоз крупного рогатого скота

Минсельхоз Оренбургской области может ввести запрет на ввоз и вывоз в регион крупного рогатого скота. Ветеринарные службы зафиксировали ряд вспышек бруцеллеза.

Главный госветинспектор Оренбургской области Анна Абрамс рассказала, что на сегодняшний день остаются неблагополучными 7 пунктов, из них 1 в общественном секторе и 6 — в индивидуальном, передает портал 56orb.ru.

В Минсельхозе было решено провести вакцинацию скота в хозяйствах, фермах городских округов, где присутствуют случаи распространения бруцеллеза.

Замдиректора «Центра ветеринарии» при Минсельхозе РФ Андрей Муковнин подчеркнул, что правила предписывают ввести ограничения на ввоз и вывоз КРС из региона при проведении вакцинации.

Напомним, что в 2011 году в Оренбургской области зафиксировали самую сильную вспышку бруцеллеза. Тогда из-за контактов с животными и употребления зараженных продуктов зафиксировали 33 случая заболевания, два из которых стали массовыми.