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Пожар произошел в торговом центре в Барнауле

10:20, 27.05.2018
Пожар произошел в торговом центре в Барнауле
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Пожар произошел в торговом центре «Весна» в Барнауле. На месте работают сотрудники МЧС. Из помещения всех эвакуировали.

По предварительным данным, там загорелся утеплитель на первом этаже, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Напомним, страшный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, случившийся 25 марта, унес жизни 60 человек. У здания полностью выгорели два верхних этажа и обрушилась крыша.

По предварительным данным, в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, эвакуацию проводили неорганизованно. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».

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