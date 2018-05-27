Пожар произошел в торговом центре в Барнауле

Пожар произошел в торговом центре «Весна» в Барнауле. На месте работают сотрудники МЧС. Из помещения всех эвакуировали.

По предварительным данным, там загорелся утеплитель на первом этаже, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Напомним, страшный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, случившийся 25 марта, унес жизни 60 человек. У здания полностью выгорели два верхних этажа и обрушилась крыша.

По предварительным данным, в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, эвакуацию проводили неорганизованно. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».