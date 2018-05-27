Иордания прекратила проект с Россией по строительству АЭС — СМИ

Иордания прекратила проект по строительству с участием России атомной электростанции большой мощности из-за его дороговизны. Королевство намерено построить у себя более дешевый атомный энергоблок малой, порядка 200 МВт мощности.

Российский проект предполагает вложения в $10 млрд. Однако мощность такой электростанции составила бы около 2 тыс. МВт, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве Иордании.

Напомним, Росатом выиграл госконтракт на строительство АЭС в ноябре 2013 года. Конкурентом российской компании был японско-французский консорциум Mitsubishi Heavy Industries — Areva.