Иордания прекратила проект с Россией по строительству АЭС — СМИ
Иордания прекратила проект по строительству с участием России атомной электростанции большой мощности из-за его дороговизны. Королевство намерено построить у себя более дешевый атомный энергоблок малой, порядка 200 МВт мощности.
Российский проект предполагает вложения в $10 млрд. Однако мощность такой электростанции составила бы около 2 тыс. МВт, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве Иордании.
Напомним, Росатом выиграл госконтракт на строительство АЭС в ноябре 2013 года. Конкурентом российской компании был японско-французский консорциум Mitsubishi Heavy Industries — Areva.ПромышленностьЭнергетика
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