Путин заявил, что товарооборот России и Японии превысил $18 миллиардов
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ отметил успешные результаты сотрудничества РФ и Японии в экономике, в особенности в инвестиционной сфере, сельском хозяйстве, промышленности и энергетике.
«Мы добиваемся хороших результатов и в экономической сфере. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 14% и превысил $18 млрд, растет и объем накопленных японских инвестиций в российскую экономику», — цитирует президента «Рамблер».
Напомним, в рамках визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в РФ было подписано 11 документов. В том числе: несколько заявлений о сотрудничестве в различных сферах, меморандум о развитии взаимодействия в сферах строительства, ЖКХ и городской среды с целью создания «умных городов».ОбществоВласть
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