Путин заявил, что товарооборот России и Японии превысил $18 миллиардов

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ отметил успешные результаты сотрудничества РФ и Японии в экономике, в особенности в инвестиционной сфере, сельском хозяйстве, промышленности и энергетике.

«Мы добиваемся хороших результатов и в экономической сфере. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 14% и превысил $18 млрд, растет и объем накопленных японских инвестиций в российскую экономику», — цитирует президента «Рамблер».

Напомним, в рамках визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в РФ было подписано 11 документов. В том числе: несколько заявлений о сотрудничестве в различных сферах, меморандум о развитии взаимодействия в сферах строительства, ЖКХ и городской среды с целью создания «умных городов».