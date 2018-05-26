Япония и Россия подписали 11 соглашений

В рамках визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в РФ было подписано 11 документов.

В том числе: несколько заявлений о сотрудничестве в различных сферах, меморандум о развитии взаимодействия в сферах строительства, ЖКХ и городской среды с целью создания «умных городов».

Кроме того, был подписан ряд специнвестконтрактов, соглашений о сотрудничестве между различными компаниями и меморандумов, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Японии Таро Коно обсудили возможность введения безвизового режима между странами.