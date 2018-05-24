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«Магнит» откроет в июне магазины в отделениях «Почты России»

15:44, 24.05.2018 1
«Магнит» откроет в июне магазины в отделениях «Почты России»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ретейлер «Магнит» в июне откроет в отделениях «Почты России» небольшие магазины. Также точки будут размещены и в офисах «Почта Банка».

«Да, будет прям «Почта» продавать. Она и сейчас продает, просто это будет сделано более организованно. «Магнит» будет управлять непосредственно набором товаров», — цитирует первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева «Интерфакс».

Он уточнил, что в небольших отделениях «Почты России» будет представлено до 400 наименований товаров, в более крупных — до 600.

Напомним, сегодня ВТБ продал Marathon Group 11,8% акций сети «Магнит».

БизнесРозничная торговля
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:23
    Со всем с ума сошли почтовики, за спичками еще теперь туда ходить будут, за письмом в очереди изза них стоять приходится
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