«Магнит» откроет в июне магазины в отделениях «Почты России»

Ретейлер «Магнит» в июне откроет в отделениях «Почты России» небольшие магазины. Также точки будут размещены и в офисах «Почта Банка».

«Да, будет прям «Почта» продавать. Она и сейчас продает, просто это будет сделано более организованно. «Магнит» будет управлять непосредственно набором товаров», — цитирует первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева «Интерфакс».

Он уточнил, что в небольших отделениях «Почты России» будет представлено до 400 наименований товаров, в более крупных — до 600.

Напомним, сегодня ВТБ продал Marathon Group 11,8% акций сети «Магнит».