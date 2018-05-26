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Повредивший картину в Третьяковке нанес ущерб на полмиллиона рублей

20:22, 26.05.2018
Повредивший картину в Третьяковке нанес ущерб на полмиллиона рублей
Фото: ru.wikipedia.org / Shakko

Ущерб от действий вандала Игоря Подпорина, испортившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын» в Третьяковской галерее, составил более 500 тыс. руб.

Однако суд отложил решение вопроса об аресте и продлил на 72 часа срок его задержания, передает ТАСС.

Напомним, мужчина разбил стекло картины и повредил полотно металлическим столбиком ограждения. Он позже пояснил полиции, что порезал картину из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов.

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