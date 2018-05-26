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Главу Минфина Саратовской области заподозрили в использовании служебного автомобиля в нерабочее время

19:56, 26.05.2018

Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту неправомерного использования служебного автомобиля министром финансов региона.

«Проверка началась по сообщению СМИ. Прокуратура даст оценку действиям чиновника, использовавшего служебную машину в нерабочее время», — цитирует пресс-службу ведомства «Интерфакс».

Накануне стало известно, что в Саратове инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого оказалась пьяная женщина. Она представилась замглавы администрации Октябрьского района Саратовской области. Отмечается, что на заднем сидении спал пьяный мужчина, похожий на министра финансов региона Александра Выскребенцева.

Происшествия
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