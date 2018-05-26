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Сегодня в Татарстане без осадков и до +17

05:30, 26.05.2018
Сегодня в Татарстане без осадков и до +17

В субботу, 26 мая, в Татарстане будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер северный умеренный, местами сильный порывами до 18 м/с.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +12°С до +17°С.

В Казани днем ожидается от +13°С до +17°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +12°С до +15°С.

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