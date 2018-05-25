Глава МВФ назвала три угрозы мировой экономике

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что странам с развивающимися рынками грозит серьезный отток капитала и назвала три причины.



«Во-первых, уровень и бремя задолженности, которая висит на плечах суверенных государств и корпораций. Сейчас это примерно $162 трлн, примерно 220 процентов ВВП. Это намного больше, чем когда бы то ни было, в том числе после Второй мировой войны»,— приводит ее слова «Коммерсантъ».

Вторая причина представляет собой финансовую хрупкость, которая приведет к серьезному оттоку капитала из стран с развивающимися рынками. Третья — выражена в «уверенности и стремлении некоторых сломать систему, которая руководила торговыми отношениями».