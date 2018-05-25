Суд отправил главу Всероссийского общества глухих под домашний арест

Тверской суд Москвы заключил под домашний арест президента «Всероссийского общества глухих» (ВОГ) Валерия Рухледева.



«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Рухледева меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 23 июля», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Он подозревается в растрате, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Рухледев стал президентом организации в 2003 году. Кроме того, он является членом Совета при президенте РФ по делам инвалидов.