Новости происшествий

22:01 МСК
Новости раздела
Происшествия

Суд отправил главу Всероссийского общества глухих под домашний арест

21:19, 25.05.2018

Тверской суд Москвы заключил под домашний арест президента «Всероссийского общества глухих» (ВОГ) Валерия Рухледева.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Рухледева меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 23 июля», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Он подозревается в растрате, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Рухледев стал президентом организации в 2003 году. Кроме того, он является членом Совета при президенте РФ по делам инвалидов.

ПроисшествияОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты