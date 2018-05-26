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ТАИФ-НК поздравил работников нефтехимической промышленности с Днем химика

11:00, 26.05.2018 Сюжет:  ОАО «ТАИФ-НК»
ТАИФ-НК поздравил работников нефтехимической промышленности с Днем химика
Фото: Рушан Рашитович Шамгунов, генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК», заслуженный химик РТ, кандидат технических наук. Фото предоставлено ТАИФ-НК

Уважаемые работники нефтехимической промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Химия и нефтехимия являются основой промышленности Республики Татарстан. Без стабильной работы нашей отрасли невозможно масштабное инновационное развитие отечественной экономики. Наши совместные усилия сохранят положительные тенденции и создадут необходимые возможности для дальнейшего эффективного развития отрасли и экономики страны в целом. Желаю вам успешных начинаний, новых горизонтов и осуществления самых смелых проектов.

С уважением,

Генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Р.Р. Шамгунов

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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