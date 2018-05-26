ТАИФ-НК поздравил работников нефтехимической промышленности с Днем химика
Уважаемые работники нефтехимической промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Химия и нефтехимия являются основой промышленности Республики Татарстан. Без стабильной работы нашей отрасли невозможно масштабное инновационное развитие отечественной экономики. Наши совместные усилия сохранят положительные тенденции и создадут необходимые возможности для дальнейшего эффективного развития отрасли и экономики страны в целом. Желаю вам успешных начинаний, новых горизонтов и осуществления самых смелых проектов.
С уважением,
Генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Р.Р. ШамгуновПромышленностьНефтехимия Татарстан
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