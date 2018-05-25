Кинопроизводители РФ могут выдвинуть иски «Яндексу» и Google на $100 млн

Российские кинопроизводители могут предъявить миллионные иски в адрес Google и «Яндекса» из-за пиратских копий фильмов.



«Мы можем легко выдвинуть иски к «Яндекс» и Google на $100 млн», — цитирует ТАСС сопредседателя правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Александра Акопова.

По его словам, пришло время предпринимать меры воздействия на эти корпорации.

«Но наказание можно упростить: они могут вернуть украденное рекламой, денег им платить не надо будет. Рекламой премьерных русских фильмов и сериалов, легальных видеосервисов, мы придумаем чем. Короче, исправительные работы какие-то нужны», — заявил он.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к 47 «зеркалам» пиратских торрент-трекеров и онлайн-кинотеатров, в их числе KinoGo и BigCinema.