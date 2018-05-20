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Роскомнадзор ограничил доступ к 47 «зеркалам» пиратских ресурсов

00:34, 20.05.2018
Роскомнадзор ограничил доступ к 47 «зеркалам» пиратских ресурсов
Фото: publicdomainpictures.net

Роскомнадзор за последнюю неделю ограничил доступ к 47 «зеркалам» пиратских торрент-трекеров и онлайн-кинотеатров, в их числе KinoGo и BigCinema.

«За последнюю неделю на основании решений Минкомсвязи мы ограничили доступ к 47 «зеркалам» пиратских торрент-трекеров и онлайн кинотеатров, в числе которых KinoGo (14 «зеркал») и BigCinema (16)», — говорится в сообщении ведомства в «ВКонтакте».

Всего в рамках реализации нормы «антипиратского» законодательства о блокировке «зеркал», действующей с 1 октября 2017 года, ограничен доступ к более 1 200 «зеркалам» интернет-ресурсов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал больше 300 IP-адресов WhatsApp и через час разблокировал их.

ТехнологииIT
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