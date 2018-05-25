Москвич ответит за смерть четырех татарстанцев в ДТП

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП на трассе «Казань — Шемордан», в котором погибли четыре человека. В нарушении правил дорожного движения с такими последствиями обвиняют 36-летнего жителя Московской области.

По версии следствия, днем 4 января 2018 года обвиняемый за рулем Hyundai Creta, двигаясь на 64 км автомобильной дороги «Казань — Шемордан» в Пестречинском районе РТ пошел на обгон и при выполнении этого маневра въехал в автомобиль Lada-211440.

В результате водитель и трое пассажиров отечественной легковушки скончались на месте, а двое пассажиров иномарки получили тяжкие телесные повреждения.

По данным прокуратуры РТ, вину водитель не признал. Его дело направлено в Пестречинский райсуд — по месту совершения преступления.