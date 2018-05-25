В Казани протестировали семейный внедорожник Skoda Kodiaq

Фото: Олег Тихонов

Сегодня на территории парковки ТЦ «Мега» компания «ТрансТехСервис» провела масштабный тест-драйв автомобиля Skoda Kodiaq. Семейный кроссовер прошел испытания на специально сконструированной мобильной трассе, которая имитирует различные внедорожные препятствия — подъем и съезды с горы, боковой уклон.

Финальной точкой маршрута стал огромный медиакупол с элементами вирутальной реальности. Встроенные в шатер проекторы позволили водителям перенестись на лесную дорогу и «прочувствовать» вождение по горной трассе. В свободное от заездов время гости мероприятия смогли насладиться горячими напитками и другими угощениями, а также сделать памятные фотографии в специальной фотозоне. Для маленьких гостей также предусмотрели специальную игровую зону.

Производство модели Skoda Kodiaq на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде стартовало 19 февраля 2018 года. Инвестиции в проект составили 87,5 млн евро. Автомобили локального производства стали доступны покупателям с 28 апреля. Первый семейный внедорожник обладает выразительным дизайном, впечатляющей вместительностью и функциональностью, а также современными информационно-развлекательными системами и многочисленными ассистентами помощи водителю. На выбор покупателям предложены комплектации Active (от 1 339 000 рублей), Ambition (от 1 512 000 рублей) и Style (от 1 769 000 рублей) как с передним, так и с полным приводом.

— Из Европы поставлялись только версии в богатых расширенных комплектациях Ambition Plus и Style Plus, только с полным приводом и автоматической коробкой передач. Сейчас покупатели могу приобрести более доступные комплектации, а также версии с базовым мотором и механической коробкой передач, — рассказал руководитель направления PR «Шкода Ауто Россия» Тимур Алиев. Он также отметил, что единое качество продукции вне зависимости от локации сборки — один из главных приоритетов при производстве автомобилей марки Skoda, которое ведется не только в России, но также в Китае, Индии и Алжире. Весь персонал прошел серьезное обучение как в России, так и в Чехии.

Партнерский материал