Совет директоров оренбургского «НИКО-Банка» вновь назначил Александра Зеленцова председателем
Совет директоров оренбургского «НИКО-Банка» проголосовал по вопросу избрания Александра Зеленцова председателем. За него проголосовали четверо из пяти членов совета.
Заседание прошло сегодня, следует из сообщения кредитной организации, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.
ПАО «Нико Банк» — средний по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Оренбургской области. По данным открытых источников, Зеленцов контролирует 93,85% акций банка.БизнесЭкономикаБанки
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