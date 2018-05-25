Евстифеев: роста госдолга Марий Эл не будет

Глава Марий Эл Александр Евстифеев заверил, что государственный долг республики расти не будет. Об этом он сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума — 2018.



«По итогам прошлого года мы сократили госдолг на 1,8 млрд рублей. В этом году таких больших успехов не будет по причине того, что несколько сокращена программа гособоронзаказа. Но то, что движение в этом направлении продолжится и никакого роста госдолга в республике нет и не будет — сомнений не вызывает», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что госдолг Марий Эл по состоянию на 1 марта 2018 года достиг отметки в 14,5 млрд рублей.