Новости экономики

16:54 МСК
Новости раздела
Экономика

Евстифеев: роста госдолга Марий Эл не будет

15:39, 25.05.2018
Евстифеев: роста госдолга Марий Эл не будет
Фото: mari-el.gov.ru

Глава Марий Эл Александр Евстифеев заверил, что государственный долг республики расти не будет. Об этом он сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума — 2018.

«По итогам прошлого года мы сократили госдолг на 1,8 млрд рублей. В этом году таких больших успехов не будет по причине того, что несколько сокращена программа гособоронзаказа. Но то, что движение в этом направлении продолжится и никакого роста госдолга в республике нет и не будет — сомнений не вызывает», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что госдолг Марий Эл по состоянию на 1 марта 2018 года достиг отметки в 14,5 млрд рублей.

ЭкономикаБюджет
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок