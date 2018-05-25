В Саратовской области упразднили Министерство инвестиционной политики и имущественных отношений

В Саратовской области упразднили Министерство инвестиционной политики и имущественных отношений. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ за подписью губернатора региона Валерия Радаева.



Бывший глава ведомства Олег Галкин возглавит комитет по управлению имуществом, который взял на себя часть полномочий ликвидированного министерства. Инвестиционной политикой займутся в Минэкономразвития региона, которое возглавляет Юлия Швакова.

Ранее депутаты Саратовской областной думы согласовали кандидатуру Александра Выскребенцева для назначения министром финансов Саратовской области.