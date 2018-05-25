Имущество «ТФБ Финанс» оценили в 996,8 миллиона рублей

Имущество и активы ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» предварительно оценили в 996,8 млн рублей.

Большую часть составляют активы (996,4 млн рублей), в число которых входят собственные денежные средства на счетах в Сбербанке и «Промсвязьбанке», инвестиционные паи ЗПИФ рентный «ТФБ-Рентный инвестиционный фонд», облигации ООО «ТД «Спартак-Казань», дебиторская задолженность ООО «Торговый дом ЖБИ-5» и ЗАО «ТФБ Актив», вознаграждение по доверительному управлению ПАО «Татфондбанк» и т. д.

Остальную часть имущества составляют компьютеры, ноутбуки, фотоаппарат и комплектующие к ПК, говорится в инвентаризационных описях, опубликованных на сайте единого федерального реестра о банкротстве.

Ранее ПАО «Татфондбанк» предъявил требования к ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» на сумму 950,1 млн рублей.