«Татфондбанк» предъявил требования к «ТФБ Финанс» почти на миллиард рублей

ПАО «Татфондбанк» предъявил требования к ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» на сумму 950,1 млн рублей.

Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, из указанной суммы 882,6 млн рублей являются суммой сделок по перечислению денежных средств с расчетных счетов должника в банке.

Еще одно основание возникновения требования — договор доверительного управления имуществом ДУ №1/07 от 3 июля 2007 года и соглашение о порядке возврата имущества от 3 августа 2017 года. По ним сумма заявленных требований составляет 67,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «ТФБ Финанс» пытается оспорить сделки с «Татфондбанком» на 1,3 млрд рублей.