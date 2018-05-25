ГИБДД Удмуртии закрыла до осени мост под Сарапулом
Управление ГИБДД по Удмуртии сообщило о закрытии одного из мостов в Сарапульском районе. До сентября 2018 года мост через реку Мулевка будет закрыт.
Причиной стал ремонт участка дороги «Костино — Камбарка» с 10 по 44 километр, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД республики.
В ГИБДД обратили внимание, что с 15 мая по сентябрь пересечь реку можно только по объездной дороге.ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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