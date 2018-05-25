Саратовский «Автодор» уступил на старте плей-офф-2018 в гостях «Зениту»

Саратовский «Автодор» уступил на старте серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ питерскому «Зениту».



Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 91:80 (26:16, 23:19, 16:23, 26:22). Самым результативным в составе «Зенита» стал форвард Сергей Карасев, на счету которого 21 очко. У саратовской команды 19 очков набрал форвард Коти Кларк.



Главный тренер саратовской команды Евгений Пашутин прокомментировал просчеты первого поединка:



— На мой взгляд, на наших действиях сказалось отсутствие игрового ритма. Ребятам потребовалось время, чтобы вернуться к боевому режиму, почувствовать контактный баскетбол. Это плей-офф, проведем работу над ошибками и в Саратове будем биться за победу в каждом матче, показывая агрессивную и достойную игру.



Вторую игру серии до трех побед команды проведут 27 мая на площадке «Автодора».