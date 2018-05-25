В Казани начались массовые проверки хостелов к ЧМ-2018

В Казани начались массовые проверки хостелов к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщают «Вести-Татарстан».

Первым проверку прошел один из хостелов на Булаке. В целом инспекторы дали положительную оценку. Из небольших замечаний ревизоры отметили пыль на кондиционере в общей комнате и протекающий шланг в санузле.

В ближайшие дни проверки пройдут почти в 80-ти казанских хостелах. Все они задолго до начала мирового мундиаля забронированы футбольными фанатами. Средняя цена проживания составляет 500 рублей в сутки.

Напомним, ранее Роспотребнадзор по РТ выявил 46 случаев завышения цен в гостиницах перед ЧМ-2018.