При взрыве заминированного автомобиля в Ливии семь человек погибли и 20 пострадали

При взрыве заминированного автомобиля в ливийском Бенгази погибли семь человек, еще 20 мирных граждан получили ранения. Об этом сообщает AFP.

Бомба приведена в действие в людном районе рядом с отелем Тибести. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

По словам одного из ливийских чиновников, в нападении виновны «спящие ячейки боевиков, которые хотят дать понять, что Бенгази небезопасен».

Ранее «Реальное время» писало, что Ливия признана одной из самых опасных стран для путешествий в 2017 году.

