РФПИ: инфраструктуре России требуется 2 трлн рублей инвестиций

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) оценивает потребности российской инфраструктуры в инвестициях в 2 трлн руб. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава фонда также отметил важность технологических инвестиций в РФ.

«58% всех технологических инвестиций в Россию пришли через нас и наших партнеров. Соответственно, мы считаем, что технологический и инфраструктурный прорыв мы можем осуществить совместно с присутствующими здесь инвесторами, и предлагаем обсудить рост инвестиций за счет увеличения долга и инвестиций в инфраструктуру и технологии», — цитирует Дмитриева ТАСС.

Ранее глава РФПИ сообщил, что фонд в рамках ПМЭФ подписал с Францией шесть инвестсоглашений на общую сумму около €1 млрд.