Конгресс США одобрил военную помощь Украине на $250 млн

Палата представителей конгресса США одобрила военную помощь Украине на 2019 год в размере $250 млн. Примерно $50 млн планируется потратить на поставки летальных вооружений для ВСУ.



За документ, который включает очередное предоставление военной помощи Украине, проголосовал 351 конгрессмен, против — 66. Теперь законопроект должны одобрить в сенате и отправить на подпись президенту США Дональду Трампу, сообщает пресс-служба конгресса.

Законопроект о военных расходах на 2018—2019 финансовый год был представлен в середине апреля, а в середине мая началось его рассмотрение.

Ранее в Вашингтоне подтвердили передачу Украине противотанковых комплексов Javelin.