В Москве мужчина взял в заложники трех человек

Мужчина взял в заложники семью из трех человек, которая проживает в соседней комнате квартиры.



«Сегодня на службу 02 поступило сообщение о конфликте в квартире жилого дома на ул. Молостовых. При проверке сообщения установлено, что находящийся в квартире мужчина произвел выстрел в потолок и незаконно удерживает в помещении семью из трех человек», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Отмечается, что прилегающая территория оцеплена сотрудниками полиции. По предварительным данным, между соседями произошел конфликт на бытовой почве.