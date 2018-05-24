Роскомнадзор рассказал о помощи Microsoft и Google в блокировке Telegram

Компании Microsoft и Google предприняли шаги для ограничения работы Telegram в России.



«Они [Microsoft] нас уведомили, что они перестали предоставлять компании Telegram конфигурационный файл, который позволяет за счет сервиса Microsoft download достигать смартфонов пользователей. Компания Google сообщила нам о том, что они в силу договоренностей с компанией Telegram прекратили предоставлять им IP-адреса», — цитирует ТАСС главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Отмечается, что ведомство находится в постоянном контакте с компаниями, ряд вопросов еще обсуждается.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует внедрить новые технические решения для более эффективной блокировки Telegram на территории РФ.

Напомним, блокировка началась 16 апреля. Роскомнадзор сначала внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google, потом 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp.