Стоимость ВСМ Москва — Казань выросла до 1,6 триллиона рублей

Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань увеличилась до 1,6 трлн рублей.



«1,6 трлн рублей, эта цифра заложена в финансовую модель», — передает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя гендиректора РЖД Александра Мишарина.

При этом один из вариантов модели предполагает капитальный грант со стороны государства в размере 700 млрд рублей.

Протяженность ВСМ Москва — Казань составит около 770 км. Поезда будут двигаться по магистрали со скоростью 400 км/ч, остановки будут организованы через каждые 50—70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа вместо нынешних 14 часов.



До этого Минтранс РФ оценил стоимость ВСМ Москва — Казань в 1,3—1,5 трлн рублей. Напомним, проект ВСМ Москва — Казань могут профинансировать из инфраструктурного фонда, который планируется создать в России.