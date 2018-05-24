СМИ: «Промсвязьбанк» может поддержать ГАЗ и «Русал»

Группа ГАЗ ожидает от «Промсвязьбанка» кредит на рыночных условиях для пополнения оборотного капитала. «Русал» также обратился в банк за поддержкой, его запрос рассматривается.



«ГАЗ обратился в «Промсвязьбанк», вопрос рассматривается, но деньги еще не вышли из банка. Остается еще ряд формальных позиций, необходимых для выдачи этого кредита для пополнения оборотных средств компании», — сообщает «Коммерсант».

Напомним, 6 апреля власти США объявили о введении санкций в отношении Дерипаски и подконтрольных ему структур. Речь идет о таких компаниях, как «Русал», En+, группа «ГАЗ», агрохолдинг «Кубань», Basic Element Ltd., B-Finance Ltd., «Евросибэнерго».