Дебиторскую задолженность Ижевского нефтеперерабатывающего завода на 1,7 млрд рублей оценили в 20 раз меньше

Оценщики подсчитали рыночную стоимость дебиторской задолженности обанкротившегося ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод». Общая сумма требований составляет 1,7 млрд рублей, однако их стоимость составила 86,5 млн рублей.

Всего долги перед обанкротившимся предприятием имеют более 20 юрлиц, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротствах.

Наибольший долг перед ижевским НПЗ имеет ООО «Объединенная транспортная компания». Сумма требований к ней составляет 1,5 млрд рублей. При этом стоимость дебиторской задолженности компании оценивается лишь в 76 млн рублей.

Наименьший разрыв между суммой требований и ценой имеет долг ООО «Дорстроймаш». По нему цифры составляют 1,3 и 1,2 млн рублей соответственно.