«Дочка» «Ростеха» закажет у КВЗ 10 вертолетов «Ансат» на 2,4 миллиарда рублей

Лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» («дочка» госкорпорации «Ростех») купит 10 вертолетов «Ансат» на сумму около 2,4 млрд рублей.



Вертолеты должны быть поставлены в период с 1 декабря 2018 года по 31 марта 2019 года. Закупка производится у единственного поставщика, название которого не указано. Однако «Ансат» выпускается на Казанском вертолетном заводе (входит в «Вертолеты России»), передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» приобретет также приобретет в 2018 году 31 вертолет на общую сумму более 10 млрд рублей. В их числе и модель «Ансат».