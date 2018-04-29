Роскомнадзор заявил о совершенствовании способов блокировки Telegram

В Роскомнадзоре заявили, что ведомство постоянно совершенствует инструменты для блокировки мессенджера Telegram на территории России.

«Роскомнадзор каждодневно совершенствует инструментарий, позволяющий выполнить решение суда по ограничению доступа на территории России к Telegram», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее министерство пообещало подходить к блокировке Telegram более точечно и прекратить веерно вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации. Напомним, с начала блокировки — 16 апреля — уже внесено в этот реестр около 20 млн IP-адресов Amazon и Google. Это вызвало сбои в работе Google, а также проблемы с продажами электронных полисов ОСАГО. Однако полностью остановить работу мессенджера пока не удалось.