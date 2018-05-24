Минниханов на ПМЭФ-2018 встретится с представителями MasterCard и посетит пленарку с Путиным

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне вечером прибыл с рабочей поездкой в Санкт-Петербург, где сегодня откроется XXII Петербургский международный экономический форум.

В рамках ПМЭФ-2018 у президента РТ запланированы деловые встречи с представителями зарубежных и отечественных компаний, в том числе MasterCard, IBM, Air Liquide, SUEZ, Yokogawa Electric, «Агроторг», а также подписание различных соглашений о сотрудничестве, сообщает пресс-служба президента РТ.

Также Минниханов побеседует с шейхом Бахрейна Сальманом Бин Халифа аль Халифой, независимым членом палаты лордов Великобритании лордом Уэверли, генсеком верховного комитета по проведению чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре Хасаном аль-Тавади, хокимом Ташкентской области Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым, директором ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым.

Кроме того, президент РТ должен принять участие в сессии «Инвестиционные возможности в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС): приватизация государственных активов в республике Казахстан», в презентации результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и в пленарном заседании ПМЭФ-2018, на котором выступит президент России Владимир Путин.



Петербургский международный экономический форум пройдет с 24 по 26 мая. Участие в нем обойдется крупнейшим российским госкомпаниям в 1,14 млрд рублей.