Экс-форвард «Рубина» Максим Канунников может перейти в красноярский «Енисей»

Как стало известно «Реальному времени», нападающий Максим Канунников близок к переходу в красноярский «Енисей», который впервые вышел в Премьер-лигу.

Минувший сезон форвард начинал в казанском «Рубине», провел в нем 17 матчей и забил 2 гола. Во второй половине чемпионата казанский клуб расторг с ним контракт по обоюдному согласию, после чего футболист отправился в «СКА-Хабаровск». В дальневосточной команде Канунников провел 9 матчей, не забив ни одного мяча. Раннее 26-летний футболист вызывался в состав сборной России.

Красноярский «Енисей» в прошедшем сезона ФНЛ занял третью строчку, набрав 81 очко, а в стыковых матчах за место в РФПЛ по сумме двух встреч оказался сильнее «Анжи».