Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Филип Ларсен: «В следующем сезоне у нас отличный шанс выступить лучше»

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Филип Ларсен, самый результативный защитник регулярного чемпионата сезона 2017/2018, прокомментировал свою награду на торжественном вечере по случаю закрытия десятого сезона КХЛ.

— Приятно получить награду, хороший вечер, обилие отличных хоккеистов, огромная честь быть здесь. Никита Трямкин может попытаться взять мой трофей в следующем году.

Был длинный сезон, я хотел приехать в Москву. Быть частью такого вечера приятно и представлять не только себя, но и мой клуб «Салават Юлаев» и представлять свою страну.

Ожидания от нового сезона всегда высокие, когда играешь за сильную команду. В следующем сезоне у нас отличный шанс выступить лучше, — считает уфимский защитник.

Помимо Ларсена, призы по итогам сезона получили Ольга Сосина из «Агидели» и тройка «юлаевских» легионеров — Линус Умарк, Йонаас Кемппайнен и Теему Хартикайнен.



