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ПФР: самыми старыми работающими пенсионерами в России являются пять 100-летних граждан

09:47, 24.05.2018 1
ПФР: самыми старыми работающими пенсионерами в России являются пять 100-летних граждан
Фото: pfrf.ru

В России самыми старыми работающими пенсионерами являются пять 100-летних граждан. Об этом сообщает RT со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

В фонде уточнили, что трое из пенсионеров проживают в Москве, один — в Московской области и один — в Краснодарском крае.

В ПФР добавили, что за названных граждан в фонд поступают соответствующие страховые взносы.

Ранее в ПФР рассказали, что самым старым пенсионером России является женщина, родившаяся 1 июля 1889 года. Ныне она проживает в Чечне. Всего в стране получают пенсию 37 россиян старше 110 лет.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:02
    Насчет долгожителей-это давно уже признанная афера. Реальных долгожителей (к сожалению) очень мало, в основном это нахимичившие с документами граждане. Как писали про Абхазию (рекордсмен в СССР по количеству долгожителей) - там долгожители были исключительно из горных районов, в которых невозможно подтвердить ни год рождения, а часто и просто идентифицировать человека.
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