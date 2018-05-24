ПФР: самыми старыми работающими пенсионерами в России являются пять 100-летних граждан

В России самыми старыми работающими пенсионерами являются пять 100-летних граждан. Об этом сообщает RT со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

В фонде уточнили, что трое из пенсионеров проживают в Москве, один — в Московской области и один — в Краснодарском крае.

В ПФР добавили, что за названных граждан в фонд поступают соответствующие страховые взносы.

Ранее в ПФР рассказали, что самым старым пенсионером России является женщина, родившаяся 1 июля 1889 года. Ныне она проживает в Чечне. Всего в стране получают пенсию 37 россиян старше 110 лет.