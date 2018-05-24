СМИ: Банк России содействует пополнению черных списков клиентов банков

Банк России усиливает надзор в области противодействия легализации преступных доходов и во многом дублирует действия банков в этой сфере. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей банковской отрасли.

По словам одного из них, ЦБ требует от банков отчитываться как по каждому факту отказа клиенту в обслуживании или в проведении операций, так и по фактам отказа от права сделать это в отношении клиентов, которые кажутся сомнительными регулятору.

Банки просят смягчить подход регулятора, но ЦБ готов идти на уступки только в реабилитации уже попавших в черный список отказников.

Механизм исключения из черного списка заработал с апреля 2018 года. По данным Центрального банка, в данный момент реабилитированы 4,5 тыс. клиентов.

Напомним, что по состоянию на конец апреля в черный список Банка России входили 6 392 человека.