Forbes признал Apple самым дорогим брендом

Американская компания Apple возглавила список самых ценных брендов в 2018 году по версии Forbes. Стоимость «яблочного» бренда составила 182,8 млрд долларов.



Помимо Apple в пятерку лидеров вошли компании Google, Microsoft, Facebook и Amazon.



В методологии расчетов Forbes ориентировался на выручку компаний за три года. Затем высчитывал процент от этой выручки, основываясь на том, «какую роль каждый бренд играет в своей индустрии».

Отмечается, что учитывались высокие цены на продукцию компаний, работающих в секторе продажи предметов роскоши и напитков, и низкие цены — в секторе авиаперевозок и нефтяном секторе. Для получения итогового индекса ценности бренда коэффициент цены к выручке был поделен на объем выручки.

Ранее Forbes назвал Путина, Си Цзиньпина и Трампа самыми влиятельными людьми в мире.