Юлия Скрипаль записала первое видеообращение после отравления

Пострадавшая в английском Солсбери дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия заявила, что отказывается от помощи посольства РФ в Великобритании, сообщает телеканал Sky News, распространивший видеообращение Скрипаль.



«Я не хочу прибегать к их услугам», — сказала она.

Скрипаль добавила, что в долгосрочной перспективе надеется возвратиться в Россию.

«Нам так повезло, что мы оба пережили это покушение. Наше выздоровление было медленным и чрезвычайно болезненным», — добавила Скрипаль.

Напомним, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта. По данным властей Великобритании, на месте обнаружили следы советского вещества «Новичок», а устроила отравление Россия. Москва отвергла эти заявления. Но выводы Лондона стали поводом для нового международного скандала и высылке российских дипломатов из стран Европы. Россия ответила зеркально и выслала представителей дипмиссий других стран.