Лавров посетит КНДР 31 мая
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Пхеньян 31 мая. Цели визита и другие подробности не сообщаются.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подтвердила, что визит Сергея Лаврова в КНДР планируется.
«О конкретных сроках будет объявлено дополнительно по официальным каналам», — цитирует ее «Интерфакс».
Ранее президент США Дональд Трамп обнародовал дату встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Очная беседа глав государств планируется 12 июня в Сингапуре.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым