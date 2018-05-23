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Лавров посетит КНДР 31 мая

19:14, 23.05.2018
Лавров посетит КНДР 31 мая
Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Пхеньян 31 мая. Цели визита и другие подробности не сообщаются.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подтвердила, что визит Сергея Лаврова в КНДР планируется.

«О конкретных сроках будет объявлено дополнительно по официальным каналам», — цитирует ее «Интерфакс».

Ранее президент США Дональд Трамп обнародовал дату встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Очная беседа глав государств планируется 12 июня в Сингапуре.

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