Четвертый день войны с Telegram: блокада 18 миллионов IP, сбои в банках и полегший «Диссернет»

Кто пострадал от попытки заблокировать популярный мессенджер и почему каналы только выиграли от действий Роскомнадзора

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. За 4 дня действия регулятора повлекли за собой миллионный ущерб для малого и среднего бизнеса. Блокировка IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров привела к сбоям в работе образовательных платформ, служб доставки, онлайн-площадок для игр, зацепила Viber, дилерские центры Volvo и даже сайт «Диссернет». О том, кто пал жертвой войны против мессенджера Дурова и как telegram-каналы на своем опыте подтвердили поговорку «запретный плод сладок», — в материале «Реального времени».

Четвертый день блокировки пошел

Шел четвертый день блокировки Telegram. Вместе с серверами мессенджера в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора попало более 18 миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров, которые используются для обхода блокировки в России. Среди них — Amazon, Microsoft, Google, Digital Ocean. 19 апреля стало известно, что Google запретил использование своих доменов для обхода блокировок, изменив сетевую архитектуру.

Пользователи и бизнес продолжают сообщать о нарушении в работе интернет-магазинов, бизнес-платформ, банков, платежных систем, онлайн-игр, образовательных сайтов и многих других сервисов. 18 апреля «Известия» опубликовали большое интервью с главой Роскомнадзора Александром Жаровым. В нем он заявил, что информация о сбоях в работе других платформ не соответствует действительности, а цели заблокировать весь интернет у ведомства нет.

После начала кампании по блокировке Telegram проблемы с сайтом начались у самого регулятора. За последние 3 дня на него были осуществлены четыре DDoS-атаки. Как «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, атаки происходили из-за рубежа с использованием специализированных бот-сетей.

Telegram же все это время работает практически без перебоев: команда мессенджера использует встроенные способы обхода блокировок, а сам Павел Дуров уже приступил к выплате грантов на миллионы долларов владельцам прокси-сервисов и VPN, пострадавшим при партизанском движении.

Блокировка зацепила Viber, пользователи которого начали сообщать о проблемах с 16 апреля. Фото andro-news.com



Соцсети, IT-сервисы и «Диссернет»

Список попавших под раздачу в войне Роскомнадзора с Telegram продолжает пополняться. Блокировка зацепила другой мессенджер — Viber, пользователи которого начали сообщать о проблемах с 16 апреля. Продолжаются сбои и сейчас. Сама компания назвала себя заложником ситуации. 17 апреля проблемы также начались у «Одноклассников», правда, там с блокировкой IP-адресов Amazon это не связали. Был сбой и у «ВКонтакте». Там тоже с Telegram это не связали.

Согласно данным Downdetector, где собирается информация по сбоям сервисов, в последние несколько дней проблемы наблюдаются у Instagram. Пользователи не могут войти в приложение, загрузить его или воспользоваться веб-сайтом. Связано ли это с блокировками — неизвестно.

Сложности возникли также у сервиса для прослушивания музыки Spotify, видеостримингового сервиса Twitch, сервиса для создания и хранения заметок Evernote, корпоративного мессенджера Slack, видеоагентства RT Ruptly и других платформ.

Сергей Пархоменко написал вчера в «Фейсбуке», которым, кстати, в будущем также хочет заняться Роскомнадзор, что сайт «Диссернета» оказался вне зоны доступа.

«Да, вот прислали кусочек скриншота. Мы в блоке. Диссеровор Жаров торжествует (смотри мою вчерашнюю публикацию): хоть несколько дней в России не будет видно историю его позора. Видимо, по всем провайдерам сейчас блок распространится. Ну ничего, будем страдать вместе со всем прогрессивным человечеством», — написал один из создателей «Диссернета».

Банки

Сегодня утром по всей России начались сбои у «Райффайзенбанка». Кредитная организация заявила, что с Роскомнадзором они никак не связаны. Появилась также информация о сбоях у Сбербанка, но в банке ее опровергли.

Частично недоступен из-за блокировки стал шлюз 3DSecure MasterCard. Пользователи сообщали, что наблюдаются проблемы с онлайн-платежами. В частности, не получается подтвердить операции по SMS.

Связывают с блокировками также проблемы при оплате картами, сбои в работе терминалов, которые сейчас наблюдаются по всей России. Telegram-канал «Еду в Татарстан», например, опубликовал фотографию с неработающим «сами знаете почему» терминалом оплаты в «Бургер Кинге».

Как рассказали «Реальному времени» создатели telegram-канала «Небрехня», к ним продолжает стекаться информация о сложностях при работе банковских сервисов.

— Очень много сбоев по всей России из-за действий РКН. Мы в основном по банкам специализируемся, так с понедельника каждый час фиксируем, как «ложатся» банковские сервисы. Оплата картами, терминалы, электронная очередь, приложения интернет-банкинга — все лежит. Буквально только что сообщили, что и Samsung Pay прилег, а это уже серьезно. Думаем, что вскоре крупные банки почувствуют на себе последствия кривой блокировки, и надеемся, что самого Жарова заблокируют, ибо его упертость выходит пока боком, — рассказали представители канала.

«Небрехня:» «Буквально только что сообщили, что и Samsung Pay прилег, а это уже серьезно». Фото apptractor.ru

Игры

Зацепила кампания по блокировке Telegram и онлайн-игры. Среди них — Fortnite, Guild Wars, Guns of Boom, PUBG 2, Vainglory, World of Warships Blitz, Lineage 2 Mobile, Total War: Arena. Сообщают также, что пострадали игровой онлайн-сервис BattleNet и цифровой магазин Nintendo Switch.

На Downdetector пишут, что несколько дней не работает и Playstation Network. Некоторые провайдеры в ответ на жалобы отвечают, что проблемы возникли из-за блокировок. Любители сервиса уже шутят в комментариях: «Как думаешь, у нас есть шансы, что Роскомнадзор одумается? Или доставать из-под дивана шахматы. Онлайн-игры кончились?».

Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес, которые наиболее остро ощутили блокировку IP-адресов, начали обращаться к юристам. Портал Incrussia сообщал, что только за 17 апреля в международную правозащитную группу «Агора» обратились 57 компаний с вопросами о том, что делать, если из-за блокировки IP-адресов Amazon начались проблемы. Юристы советуют фиксировать причиненный ущерб и подавать в суд административные иски к Роскомнадзору.

Основатель школы изучения английского языка SkyEng Александр Ларьяновский заявлял «Медузе», что из-за блокировки они потеряли 2 млн рублей.

Сколько точно компаний страдает из-за войны Роскомнадзора с Telegram, неизвестно. Но в их число также попали сервис тренировок московской сайклинг-студии Rock the Cycle, все сервисы проекта для родителей Hello Baby, курьерская служба «Птичка», сервис рассылки предложений о скидках NAU, крупнейшей калининградская IT-компания «Битрикс», где произошел сбой в продукте «Битрикс24», сервисы Gett Taxi, научная соцсеть ResearchGate, онлайн-платформа по обучению языкам программирования Codecademy. Наличие проблем у дилеров из-за блокировки подтвердила Volvo.

Генеральный директор Get-N-Post Леонид Николаев рассказал, что три месяца назад они потратили 1,5 млн рублей, чтобы перевести весь сервис mailvalidator.ru (проверка баз email) в Telegram. Сейчас им придется вернуться к звонкам и письмам для поддержки клиентов.

Издатель сайта «Лайфхакер» Алексей Пономарь рассказал, что 16 апреля у них не открывались мобильное приложение и сайт, в результате чего трафик снизился на 20%.

Не исключено, что блокировка ударила и по сайту FIFA, где пользователи не могут купить билеты на ЧМ по футболу. Сложности возникали и в марте, но на этот раз болельщики сообщают, что сервис работает без сбоев только при использовании VPN.

Госуслуги РТ не пострадали

Вместе со сбоями в работе платформ бизнеса пользователи зафиксировали и проблемы с доступом к сайту госуслуг РФ. Жалуются и татарстанские пользователи сайта госуслуг РТ. Однако, как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Министерства информатизации и связи Татарстана, на государственные информационные системы блокировки Роскомнадзора не повлияли.

— Текущие действия Роскомнадзора никак не повлияли на работу портала госуслуг РТ и государственных информационных систем, в том числе и потому, что все наши сервисы локализованы в России и не используют зарубежных площадок для хостинга. Также отметим, что реестр запрещенных ресурсов является единым и обязателен для применения всеми операторами связи независимо от региона. В этом смысле последствия блокировки в Татарстане такие же, как по всей России, — сообщила Анна Яковлева, руководитель пресс-службы Минсвязи РТ.

Как рассказали в пресс-службе Министерства информатизации и связи Татарстана, на государственные информационные системы блокировки Роскомнадзора не повлияли. Фото prosobstvennost.ru

Запретный плод сладок

Как говорится, если хочешь привлечь к чему-нибудь внимание, то запрети это. В ответ на запрет работы Telegram и так не малый интерес к мессенджеру еще стремительнее рванул вверх. Telegram-каналы фиксируют рост числа подписчиков.

— Последствия блокировки ощутили — канал вырос на 20%. Истерия, которую поднимает РКН, только приводит в Telegram новых пользователей, потому что своими действиями ведомство доказало безопасность Telegram. Больше всего от действий Роскомнадзора уже пострадали не компании, которым бездумно отключают IP-адреса, а имидж правительства и силовиков. Полной блокировки не будет. Думаю, что Жаров еще неделю поиграется и его выкинут за самоуправство, бессилие и несостоятельность, — сообщил нашему изданию Telegram-канал «Медиатехнолог».

Фиксирует рост подписчиков и канал «Небрехня».

— На сегодняшний день канал «Небрехня» не увидел оттока своей аудитории, наоборот, на самом канале существенно увеличилось количество подписчиков — до 20 тыс. Каждый день у нас в среднем приходит около 300 человек, в принципе, до блокировки «Телеграма» было примерно то же самое. Саму блокировку даже не заметили, всей редакцией пересели на VPN, однако, к нашему удивлению, «Телеграм» работает и без него, и без прокси. Собственно, как работали до этого абсурдного решения, так и работаем. Даже без специальных технологий, — рассказали в telegram-канале.

Полная блокировка мессенджера к изоляции российского интернета от мирового, по мнению авторов канала, не приведет.

— Думаем, что нет, интернет не рухнет, а вот все сервисы у гаджетов — вполне. Что ж, снова переходим на «Почту России» и учимся писать бумажные письма, — шутят создатели «Небрехни».

После решения суда о блокировке из Telegram ушли только государственные каналы — RT, «РИА Новости», «НТВ», «Вести» и ТАСС. Замолчали в мессенджере и ФАС России, Генпрокуратура. Следственный комитет ушел в TamTam, но заявил, что на Telegram останется неофициальное «зеркало» канала. В свою очередь, многие чиновники и депутаты пользоваться запрещенным мессенджером так и не перестали.

Telegram-каналы фиксируют рост числа подписчиков. Фото ura.news

«Незыгарь» отмечает, что оттока аудитории у них не произошло, поскольку Telegram в большом объеме работает и доступен для потребителя. Тем не менее авторы канала отмечают, что для всех сторон ситуация оценивается как серьезная неопределенность.

— История с Telegram показала общий низкий уровень так называемых специалистов, не способных даже спрогнозировать последствия, не говоря уже о реализации. Очень слабый технический уровень решений. Самая серьезная проблема именно в том, предложенный РКН способ решения с проблемой — это идея выжженной земли, полной зачистки, чудовищного неуважения к правам собственности, к потребителю, — комментируют создатели telegram-канала.

По их мнению, полностью заблокировать мессенджер ни у кого не получится и он продолжит существовать как свободная площадка.

— Вероятно, что и РКН был бы доволен, если отток произошел бы в пределах 30 процентов аудитории. Это была бы их маленькая победа. Дело, конечно, не в «Телеграме». Идет борьба за контроль над «биг датой» — большими данными. Поэтому устранены должны быть все серьезные автономные структуры — «Телеграм», «Фейсбук», западные мессенждеры, — считают авторы «Незыгаря».