Роскомнадзор заблокировал несколько десятков тысяч IP-адресов облачной платформы Microsoft

Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов десятки тысяч IP-адресов облачного сервиса Microsoft. Блокировки связаны с ограничением доступа к мессенджеру Telegram в России. Об этом свидетельствуют данные из неофициальной копии выгрузки реестра.

Всего под блокировку попала подсеть из 131 тыс. IP-адресов, 32 тыс. из которых принадлежат облачной платформе Azure.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что мессенджер продолжает оставаться доступным для российских пользователей, несмотря на блокировку более 18 млн IP-адресов за последние 4 дня.