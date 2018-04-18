«ВКонтакте»: сбои в работе соцсети не связаны с блокировкой Telegram

Сбой в работе «ВКонтакте», с которым столкнулась часть пользователей социальной сети, не связан с блокировкой мессенджера Telegram.

«Были кратковременные баги у части пользователей, все было быстро восстановлено, с блокировками это никак не связано», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы соцсети.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Ведомство начало исполнять решение суда в понедельник, 16 апреля, и, помимо мессенджера, внесло в реестр запрещенных сайтов около 16 миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.